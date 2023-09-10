زيلينسكي يشكك في صدق بعض حلفائه الغربيين

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء كييف الغربيين، الذين زعموا أنهم سيدعمون دائما القوات الأوكرانية.

وقال في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية إنه يرى عدم صدق في تصريحات شركائه الذين يعدونهم بالمساعدة المستمرة.

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وأضاف: "ينتابني هذا الشعور عندما أقرأ وأسمع وأرى في عيونهم عندما يقولون: "سنكون معك دائما"، لكنني أرى أنهم ليسوا هنا، وليسوا معنا".

وأكد عسكريون أوكرانيون أن تصريحات السياسيين ووسائل الإعلام الغربية حول فشل "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية، أدت إلى انخفاض معنويات الجنود الأوكرانيين.

وتعالت الأصوات الغربية التي تنتقد الهجوم الأوكراني وأسلوب القيادة الأوكرانية في إدارته، ولاسيما الحليف الأقرب واشنطن.

وسبق أن أفادت شبكة "سي إن إن" بأن قادة في الجيش الأمريكي، يشككون كثيرا في إمكانية نجاح الهجوم المضاد الأوكراني، وخاصة بعد الخسائر الفادحة التي يتكبدها نظام كييف.

كما أوضحت "سي إن إن"، أنه "طيلة عشرة أسابيع من القتال، بقيت الخطوط الأمامية على حالها. وفي الوقت نفسه، كما يشير المحللون، كلما استمر الهجوم المضاد الأوكراني لفترة أطول، زادت فرصة فشله، وزاد تكبد الخسائر".

المصدر: RT