 
مباشر

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
РИА Новости
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0r3

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيّرة على مواقع داخل الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع إن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت حوالي الساعة 01:20 طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي
الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

وأعلنت الوزارة صباح يوم الأحد عن تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية وثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة