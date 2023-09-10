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الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية تحمل مجموعات إنزال في البحر الأسود

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الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية تحمل مجموعات إنزال في البحر الأسود
AFP
جزيرة زمييني في البحر الأسود
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أفادت الدفاع الروسية أن طيرانها دمر قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، ثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

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وأصدرت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد بيانا قالت فيه: "الليلة الماضية، دمرت طائرات أسطول البحر الأسود الروسي ثلاثة زوارق حربية سريعة أمريكية الصنع من طراز Willard Sea Force، تحمل مجموعات إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الزوارق المعادية كانت تتجه نحو سواحل شبه جزيرة القرم.

وفي حادث مماثل، أعلنت الدفاع الروسية الاثنين الماضي أن مقاتلات أسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق حربية أوكرانية أمريكية الصنع، تحمل مجموعات إنزال غرب شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT

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