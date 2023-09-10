تراس تنشر مذكراتها عن ترؤسها الحكومة البريطانية لـ45 يوما ولقاءاتها مع بوتين وشي

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس إصدارها كتابا في الربيع يتناول السنوات التي قضتها في السلطة، وتقدم من خلاله النصائح لقادة المستقبل، وتتذكر الدروس التي تعلمتها في عملها.

وتستذكر ليز تراس في الكتاب الذي تنوي توقيعه مستقبلا، الدروس التي تزعم أنها تعلمتها عندما كانت "المحافظة الوحيدة في الحكومة" في كثير من الأحيان، إلى جانب نصائح لقادة المستقبل، علما أن فترة رئاستها للوزراء دامت 45 يوما، وهي تعتبر الأقصر في تاريخ بريطانيا، بينما يحمل كتابها اسم "عشر سنوات لإنقاذ الغرب".

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وأعلنت دار "رينيري بابليشنغ" المحافظة، يوم الأحد، أن تاريخ إصدار الكتاب سيكون 16 أبريل المقبل، وذكرت الدار أن تراس ستتحدث عن طلب الملكة إليزابيث الثانية منها تشكيل حكومة قبل يومين فقط من وفاتها العام الماضي.

كما ستصف تراس في الكتاب لقاءاتها مع مسؤولين أجانب كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت تراس في بيان: "بعد أكثر من عشر سنوات من العمل كوزيرة في الحكومة البريطانية، رأيت عن كثب التهديدات التي تواجه الديمقراطية العالمية".

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وأضافت "أريد أن أشارككم الدروس المستفادة من تجربتي في الحكومة، والاجتماعات الدولية التي كنت فيها المحافظة الوحيدة في الغرفة في كثير من الأحيان، وأن أظهر أن لدينا خيارات صارمة يتعين علينا اتخاذها إذا أردنا تجنب الانحدار المنظم للهندسة المعمارية الغربية التي قادت العالم على مدى أجيال من السلام والازدهار النسبيين."

كما ستدافع تراس أيضا عن أفكار السوق الحرة الاقتصادية، والتي كانت لها دور في إنهاء حكمها.

المصدر: أ ب