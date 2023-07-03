وسائل إعلام: ليز تراس حصلت على 115 ألف دولار مقابل زيارتها لتايوان

أفادت صحيفة "تايوان نيوز" بأن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس حصلت على 115 ألف دولار مقابل زيارتها لتايوان، التي استمرت 4 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراس زارت تايوان بدعوة من وزارة خارجية تايوان، لكنها حصلت على الجزء الأكبر من الأموال من مؤسسة Prospect Foundation مقابل الخطاب الذي ألقته في 17 مايو، والذي استمر 4 ساعات.

وحسب الإقرارات البريطانية، حصلت تراس على 101 ألف دولار من المؤسسة المذكورة، ونحو 12.7 ألف دولار من وزارة الخارجية التايوانية، التي كانت تدفع ثمن رحلتها والإقامة والنقل والتأمين وغيرها من المدفوعات.

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وخلال زيارتها لتايوان أعربت تراس عن دعمها لسلطات الجزيرة، وانتقدت السياسات الصينية وإيديولوجيا بكين.

وأشارت وزارة الخارجية التايوانية إلى أن زيارات الرؤساء السابقين للحكومة البريطانية للجزيرة تعتبر أمرا اعتياديا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة الأخرى، تيريزا ماي، قد حصلت على نحو 24 ألف دولار في الساعة مقابل خطابها، بينما حصلت تراس على 14.8 ألف دولار، حسب معطيات الصحيفة.

المصدر: "تايوان نيوز"