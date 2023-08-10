الملك تشارلز يحيي ذكرى وفاة والدته وحيدا

ذكرت صحيفة "تلغراف" أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيحيي مرور عام على رحيل والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بشكل خاص في مقاطعة بالمورال دون حضور أفراد الأسرة الآخرين.

وبينت الصحيفة البريطانية أنه بينما سيحيي الملك الذكرى مع زوجته فقط الملكة كاميلا، من المقرر أن يحيي ولي العهد الأمير ويليام، وزوجته الأميرة كيت، الذكرى السنوية بمشاركة الجمهور.

ومن المقرر أن يظهر أميرا ويلز في 8 سبتمبر، وهو اليوم الذي توفيت فيه الملكة إليزابيث العام الماضي عن عمر يناهز 96 عاما، في حدث عام لتكريمها، لكنهما لن يصدرا رسالة عامة لإحياء ذكرى الملكة الراحلة.

أما الملك فسيقضي ذكرى توليه العرش في المرتفعات الاسكتلندية، حيث توفيت والدته العام الماضي، دون لقاء عائلي. وبهذه الطريقة يسير على خطى والدته الراحلة، التي قضت دائما يوم توليها العرش (6 فبراير) في ساندرينجهام في مقاطعة نورفولك حيث توفي والدها الملك جورج السادس أثناء نومه عام 1952 بعد إصابته بسرطان الرئة.

المصدر: "تلغراف"