منع صحفيين روس من حضور مؤتمر صحفي لماكرون خلال قمة العشرين

لم يسمح لمراسلي وكالة "نوفوستي" وللصحفية الروسية يكاترينا نادولسكايا بحضور المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين.

وتم منع مجموعة "نوفوستي" من دخول المؤتمر الصحفي بذريعة أن القاعة كانت ممتلئة بالكامل. وأعلن ممثلو الحراسة والأمن أنه يسمح فقط للصحافيين الفرنسيين بدخول القاعة. ولم يتمكن العديد من الصحفيين الهنود والغربيين كذلك من حضور المؤتمر الصحفي.

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كما قالت الصحفية الروسية نادولسكايا، إنها لم تتمكن من حضور المؤتمر الصحفي بسبب رفض فريق حراسة ماكرون. وأشارت إلى أن الفرنسيين "فحصوا بدقة شديدة شارات التعريف والأسماء الموجودة على صدور المراسلين، مع إيلاء اهتمام خاص للدولة التي تنتمي إليها وسائل الإعلام.

وشددت الصحفية على أنها تعرضت لمعاملة فظة للغاية من جانب رجال الأمن الفرنسيين وعندما حاولت دخول القاعة قاموا بدفعها إلى الوراء.

وقالت: "لقد فوجئت برد فعل موظفة الخدمة الصحفية لماكرون، التي جاءت بفظاظة تسألني عن نوع وسائل الإعلام التي أعمل بها، ولمست شارتي دون توضيح أي شيء، وحاولت انتزاع هاتفي من يدي في محاولة لتحطيمه. ثم طلبت من رجل الأمن التقاط صورة لي".

المصدر: نوفوستي