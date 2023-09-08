الخارجية الروسية تعلق على احتجاز كاتب عمود "سبوتنيك" في أرمينيا

أفادت الخارجية الروسية بأن احتجاز كاتب العمود في "سبوتنيك" بأرمينيا أشوت غيفوركيان استفزاز تقف وراءه قوى مهتمة بزرع الكراهية والخوف بين روسيا وأرمينيا.

جاء ذلك وفق ما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال كلمتها أمام المشاركين في منتدى الإعلام الروسي الأرمني في يريفان اليوم الجمعة، حيث قالت: "من الواضح أن من يقف وراء هذا الاستفزاز ذات القوى التي لا ترغب في التقريب بين بلداننا وشعوبها، بل تهتم بالعكس: تنفير المواطنين وزرع الكراهية والخوف وعدم الثقة".

إقرأ المزيد

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في الآونة الأخيرة، كان هناك ميل في الفضاء الإعلامي لأرمينيا إلى نشر معلومات أحادية الجانب وسلبية حول روسيا والعلاقات الروسية الأرمنية. وتابعت: "لا أنتم ولا نحن يمكننا أن نكون راضين عن الاتجاه الأخير الواضح في الفضاء الإعلامي لأرمينيا، الذي يجنح نحو نشر معلومات أحادية الجانب وسلبية وغير صحيحة في كثير من الأحيان عن روسيا وعن العلاقات الروسية الأرمنية".

ووفقا لها، فإن هذا الاتجاه "يتناقض مع طبيعة التواصل الودية التقليدية بين الشعبين". وأضافت: "نعتبر المحاولات لإثارة العداوة والكراهية بين شعبينا من خلال إلقاء اللوم على روسيا في جميع مشكلات الشعب الأرمني غير مقبولة".

المصدر: RT