تقرير عبري: طيارو "العال" يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك

رفض طيارو أسطول 777 التابع لشركة "العال" الإسرائيلية تسيير رحلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في فعالية الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس. وأفادت القناة بأن شركة "العال" لم تطرح المناقصة الخاصة بالرحلة المرتقبة لنتنياهو والتي من المقرر أن تتم بعد نحو 10 أيام.

فيما أشارت القناة إلى "اتفاق ضمني بين طياري أسطول 777 التابع للشركة، بعدم التطوع لقيادة الرحلة الخاصة برئيس الحكومة نتنياهو وزوجته".

وأشارت القناة إلى أن الحديث عن طيارين "مخضرمين ومن ذوي الخبرات في شركة العال، ومعظمهم من قدامى الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها طيارو الأسطول 777 قيادة رحلات خاصة بنتنياهو، حيث امتنعوا من التقدم للمناقصات الخاصة برحلتي نتنياهو إلى باريس وروما في فبراير ومارس الماضيين.

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وفي المرتين السابقتين، اضطر أعضاء إدارة في شركة العال أن يقودوا الطائرة.

مشيرة إلى أن هذه المرة الوضع أكثر تعقيدا لأنه "على عكس الرحلات الجوية إلى أوروبا والتي يمكن القيام بها أيضا بطائرات صغيرة، فإن الرحلة المباشرة إلى الولايات المتحدة تتطلب طائرة كبيرة وثلاثة طيارين".

وردا على تقرير القناة، قالت شركة "العال" إنه "لم يتم بعد طرح مناقصة لرحلة رئيس الحكومة إلى نيويورك. إذا تم طرح المناقصة وتم اختيار شركة العال بتسيير الرحلة، فسيتم إجراء الرحلة وفقا لقواعد الشركة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية