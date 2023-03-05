طواقم شركة "العال" الإسرائيلية ترفض تسيير رحلة نتنياهو إلى روما

رفض طيارو شركة "العال" الإسرائيلية ومضيفاتها، تسيير رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة إلى العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل.

وقالت القناة "12 الإسرائيلية": "رفض طيارو شركة الملاحة الإسرائيلية الجوية (العال) المشاركة في رحلة رسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة إلى روما يوم الخميس المقبل".

وأضافت القناة: "تم فتح مناقصة للطيارين الراغبين بقيادة الطائرة من سرب طائرات-777 التي تقل نتنياهو في رحلاته الرسمية كما العادة، غير أن هذه المناقصة أغلقت ظهر اليوم بدون الإعلان عن طيارين يرغبون بالمشاركة في قيادة الطائرة".

وبحسب القناة، فإن أسباب رفض طياري شركة "العال" التعاون مع رحلة نتنياهو إلى روما، ترجع إلى الخطة الحكومية لإضعاف الجهاز القضائي، إلى جانب نقص في الطيارين المؤهلين لقيادة هذا النوع من الطائرات جراء ما واجهته شركات الملاحة الجوية خلال فترة جائحة كورونا.

وتشهد إسرائيل منذ 9 أسابيع مظاهرات حاشدة، يشارك فيها عشرات الآلاف احتجاجا على خطة الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو "للإصلاح القضائي".

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت الشهر الماضي في قراءة أولى، على المرحلة الأولى من خطة أعدتها حكومة بنيامين نتنياهو تعتبرها المعارضة أنها تهدف لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

المصدر: سبوتنيك