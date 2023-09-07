إزالة رمز "ER" تحطم قلب دوق ساكس الأمير هاري (صورة)

أصيب دوق ساكس الأمير هاري بالصدمة لإزالة الأحرف الأولى للملكة الراحلة إليزابيث الثانية "ER" من زيه العسكري بينما كان يقف بجوار نعش جدته على الرغم من أن شقيقه ويليام كان يرتديها.

وتمكن الأمير هاري من ارتداء البدلة العسكرية خلال سيره مع باقي أحفاد الملكة إليزابيث الثانية أمام نعشها لوداعها الأخير، ولكنه تعرض في الوقت نفسه لخيبة أمل وحزن شديد بعد إزالة الأحرف الأولى للملكة الراحلة "ER".

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وظهر الأمير هاري بحسب الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" بالبدلة العسكرية ولكن لوحظ إزالة الأحرف الموجودة على بدلة شقيقه الأمير وليام كما سمح للأمير أندرو بالاحتفاظ بالشيفرة الملكية.

وخدم هاري في الجيش البريطاني في أفغانستان وحصل على الإذن بارتداء الزي الرسمي من قبل والده الملك تشارلز الثالث ولكن تم تجريده من الأحرف الأولى من اسم جدته بعد أن أشارت التقارير الأصلية إلى أن هاري سيرتدي بدلة عادية لأنه لم يعد عضوا ملكيا عاملا، لتجنب "الإذلال".

وفي ذلك الوقت قال أحد أصدقاء الأمير هاري لصحيفة "صنداي تايمز": "إنه حزين القلب.. إن إزالة الأحرف الأولى من اسم جدته تبدو مقصودة للغاية".

وفي شهر أغسطس 2023 قررت العائلة المالكة حذف لقب "صاحب السمو الملكي" الخاص بالأمير هاري من موقعها الرسمي على الإنترنت خلال تحديثها بعض الألقاب الحالية لأفرادها.

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وعلى الرغم من أن هاري لم يعلق على تغيير لقبه فإن ذلك لا يمثل مفاجأة كبيرة، لأنه بعد أن استقال هو وزوجته ميغان ماركل من مهامهما الملكية في 2020، أعلن قصر باكنغهام، أنه "لن تستخدم عائلة ساسكس لقب صاحب السمو الملكي، ولم يعودا أعضاء عاملين في العائلة المالكة".

وعلى الرغم من حذف اللقب، فإن الأمير هاري لا يزال بحسب موقع العائلة المالكة، دوقا وأميرا.

جدير بالذكر أن الأمير هاري غادر حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث بعد ساعة واحدة من بدء المراسم إلى مطار هيثرو وتوجه إلى مكان إقامته في لوس أنجلوس.

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وبعد انتهاء حفل التتويج، ظهر الملك تشارلز الثالث وعقيلته الملكة "القرينة كاميلا من شرفة قصر باكنغهام لتحية الحشود، رفقة أشقاء الملك الأمير إدوارد وزوجته صوفي والأميرة آن.

كما حضر الأمير وليام وزوجته وكيت ميدلتون، رفقة أطفالهما، جورج وشارلوت ولويس.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، لم يتم رصد كل من الأمير هاري دوق ساكس، وعمه الأمير آندرو على الشرفة رفقة أفراد العائلة، لتفيد في وقت لاحق، بمشاهدة الأمير هاري في المطار، حيث تم تصويره ممسكا وسام الخدمة من تتويج والده أثناء اصطحابه إلى المطار.

وأشارت الصحيفة حينها إلى أن الأمير هاري لم يتلق دعوة من والده لمشاركة أفراد العائلة المالكة في تحية الجمهور من شرفة قصر باكنغهام، يوم السبت.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية