الأمير هاري سيصبح أول عضو بالعائلة المالكة يدلي بشهادته أمام المحكمة منذ 130 عاما

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الأمير هاري سيصبح أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يدلي بشهادته أمام المحكمة منذ 130 عاما.

إقرأ المزيد

وسيدلي الأمير هاري شهادته في جلسة الاستماع كجزء من العملية القضائية ضد صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ويزعم الأمير هاري، أنه كان ضحية عملية جمع معلومات غير قانونية نظمتها الصحيفة، ويلقي باللوم عليها أيضا في "نوبات الاكتئاب الشديدة والبارانويا" التي عانى منها.

كما يدعي الأمير أن حوالي 140 مقالا عن حياته نشرت بين عامي 1996 و2010 تحتوي على معلومات تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.

ومن المتوقع أن يسافر هاري من منزله في ولاية كاليفورنيا اليوم الاثنين لمشاهدة الخطوط العريضة للقضية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ضد مجموعة صحف ميرور جروب "إم جي إن" التي تتم مناقشتها في المحكمة العليا في لندن.

وبعد ذلك سيتم استجوابه الثلاثاء والأربعاء، على الرغم من أن المحاكمة نفسها ستستمر حتى نهاية يونيو.

المصدر: وسائل إعلام