بريطانيا.. حالات إغماء بين الجنود المشاركين في موكب تتويج الملك تشارلز الثالث (صور)

تعرض عدد من الجنود البريطانيين، بينهم ضابط في البحرية الملكية وحامل الراية، للإغماء أثناء انتظارهم للمشاركة في موكب العودة إلى قصر باكنغهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أغمي على عدد من الجنود المشاركين في موكب الملك تشارلز الثالث، واحتاج بعضهم للمساعدة الطبية بعد شعورهم بالتعب والإغماء، كما شوهد أحد الجنود وهو يقدم المساعدة لزميلة بعد أن سقط أرضا.

وأشارت الصحيفة إلى مشاركة أكثر من 4 آلاف جندي في الموكب الاحتفالي، لمرافقة الملك تشارلز وعقيلته الملكة كاميلا إلى قصر باكنغهام.

وتوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكا على بريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما، بحضور أكثر من 2300 شخص، بينهم 100 من قادة دول العالم.

كما تم تتويج كاميلا عقيلة الملك تشارلز ملكة إلى جانب زوجها، وارتدت تاج الملكة ماري خلال التتويج وفقا لما أورده قصر باكنغهام.

وشهد الحفل حرصا كبيرا على تطبيق أدق التقاليد الملكية العريقة التي تتسم بها بريطانيا، لكن الملك سعى لتحديث جوانب أخرى من المراسم. فللمرة الأولى تشارك نساء أساقفة بالحفل، كما كان هناك دور بارز لعدد من اللغات الأخرى غير الإنجليزية خلال التتويج.

المصدر: ديلي ميل + RT