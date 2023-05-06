 
مباشر

بريطانيا.. توقيف 6 ناشطين مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9e5

أوقفت الشرطة البريطانية اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

إقرأ المزيد
الملك تشارلز الثالث يفاجئ الحشود خارج قصر باكنغهام (صور + فيديو)
الملك تشارلز الثالث يفاجئ الحشود خارج قصر باكنغهام (صور + فيديو)

وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان "ترافالغار" في لندن لوكالة فرانس برس "أوقفوا 6 من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم".

بريطانيا.. توقيف 6 ناشطين مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز (فيديو)  
RT

بريطانيا.. توقيف 6 ناشطين مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز (فيديو)  
RT

بريطانيا.. توقيف 6 ناشطين مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز (فيديو)  
RT

ويخطط حوالي ألفي متظاهر للتجمع في طريق الموكب المهيب للملك تشارلز في ميدان ترافالغار، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل.

وتتوقع السلطات أن ينظم ناشطون بيئيون مظاهرات أيضا.

ويعد حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا، الحدث الأمني الأكبر في تاريخ بريطانيا حيث سيشارك فيه 11.5 ألف شرطي، 10 آلاف عسكري، كما سينتشر القناصة على أسطح المباني.

المصدر: RT+ afp

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا