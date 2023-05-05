الملك تشارلز الثالث يفاجئ الحشود خارج قصر باكنغهام (صور + فيديو)

فاجأ الملك تشارلز الثالث حشدا من المعجبين يوم الجمعة خارج قصر باكنغهام، بدأوا التجمع قبل يوم كامل من تتويجه.

وتوقف الملك وابنه الأكبر الأمير وليام وزوجة ابنه كيت، في جولة للمصافحة والتحدث لفترة وجيزة مع حشد من أنصار الملكية.

وألقى تشارلز التحية للحشد بعد مأدبة غداء أعقبت تجربة الأداء النهائية للمراسم التي ستقام في كنيسة وستمنستر.

وخطط العديد من المتظاهرين لقضاء ليلة السبت على أمل الحصول على مكان قريب لمتابعة الموكب يوم السبت، مع إطلالة على العاهل المتوج وقرينته كاميلا أثناء تلويحهما من شرفة القصر بعد عودتهما من الحفل.

ويتزايد الحشد خارج القصر، حيث اجتمع الكثيرون من مناطق كثيرة من العالم لمتابعة تتويج أحدث ملك لبريطانيا في تقليد يعود إلى أكثر من 1000 عام.

Globallookpress

Globallookpress

المصدر: أ ب