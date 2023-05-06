بريطانيا تتوج تشارلز الثالث ملكا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث

في مراسم مهيبة، انطلقت مراسم تتويج تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث، في كنيسة ويسمنستر في لندن.

وقد أدى الملك تشارلز قسما، أعلن فيه ولاءه للكنيسة والمملكة.

وقال الملك تشارلز بعد توقيعه على القسم: "سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقا للقانون".

The oath taking ceremony during the coronation of King Charles III of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. #KingCharles#UKpic.twitter.com/TA9sWy8KzE — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) May 6, 2023

ويحضر حفل التتويج حوالي 2300 مدعو، بينهم نحو مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، في مراسم لم تشهدها البلاد منذ 70 عاما، عندما تم تنصيب الملكة إليزابيث الثانية ملكة خلفا لوالدها الملك جورج.

وتوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي عن 96 عاما.

يتبع..