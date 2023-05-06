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بريطانيا تتوج تشارلز الثالث ملكا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث

بريطانيا تتوج تشارلز الثالث ملكا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث

أخبار العالم

بريطانيا تتوج تشارلز الثالث ملكا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث
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في مراسم مهيبة، انطلقت مراسم تتويج تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث، في كنيسة ويسمنستر في لندن.

وقد أدى الملك تشارلز قسما، أعلن فيه ولاءه للكنيسة والمملكة.

وقال الملك تشارلز بعد توقيعه على القسم: "سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقا للقانون".

ويحضر حفل التتويج حوالي 2300 مدعو، بينهم نحو مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، في مراسم لم تشهدها البلاد منذ 70 عاما، عندما تم تنصيب الملكة إليزابيث الثانية ملكة خلفا لوالدها الملك جورج.

وتوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي عن 96 عاما.

يتبع..

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