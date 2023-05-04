قادة عرب يشاركون بحفل تتويج الملك تشارلز

يشارك عدد من القادة العرب في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الذي سيقام يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل.

إقرأ المزيد

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مراسم تتويج تشارلز، كما توجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة تلقاها للمشاركة في مراسم التتويج وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ويتوجه كذلك الملك الأردني عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا، إلى لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز.

كما من المقرر أن يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، إلى لندن، للمشاركة في مراسم التتويج، وسيشارك في مراسم تتويج ملك بريطانيا ولي عهد عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

ومن المقرر تتويج تشارلز ملكا بشكل رسمي في كنيسة "وستمنستر" في لندن السبت المقبل، في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية، خلفا لوالدته الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر الماضي.

ويشارك نحو 80 رئيس دولة وحكومة وملكا وأميرا وآلاف الشخصيات في حفل التتويج، حيث اقتصرت دعوات حضور الحفل على الدول التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية كاملة مع بريطانيا، ولم توجه الدعوة لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا.

وسيكون هناك الكثير من قادة العالم والسياسيين في التتويج، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وقادة من إيطاليا وأستراليا والنرويج والفلبين وإسبانيا وغيرهم.



ومع ذلك، فإن أحد أبرز الأسماء التي ستتغيب عن الحفل هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسينوب عنه في الحفل زوجته جيل بايدن.

وسيرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية قرمزية عند الوصول، وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة، جرى تفصيلها منذ 334 عاما، وسيقام الحفل وفق طقوس تعود لألف عام.

المصدر: وكالات