الشعوب الأصلية في الكومنولث تطالب تشارلز الثالث بالاعتذار عن الاستعمار

قالت صحيفة Guardian، إن قادة الشعوب الأصلية في الكومنولث طالبوا ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في رسالة، بالاعتذار عن عواقب الاستعمار البريطاني لبلادهم.

ونوهت الصحيفة، بأنه قبيل تتويج العاهل البريطاني، كتب نشطاء من أجل الجمهورية وحركات التعويض في 12 دولة رسالة يطلبون فيها من الملك البريطاني بدء عملية تقديم "اعتذار رسمي" وكذلك "تسديد التعويضات عن العواقب".



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ووفقا للصحيفة، جاءت الرسالة تحت عنوان "اعتذار وتعويض وإعادة القطع الأثرية" وقعها ممثلون من أنتيغوا وبربودا ونيوزيلندا وأستراليا، وجزر الباهاما وبليز وكندا وغرينادا، وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كيتس، ونيفيس، سانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وجاء في الرسالة: "نحن الموقعون أدناه ندعو العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، في يوم تتويجه في 6 مايو 2023، إلى الاعتراف بالعواقب المروعة والإرث الذي خلفته الإبادة الجماعية لاستعمار الشعوب الأصلية والمستعبدة".

بالإضافة إلى ذلك، لفتت الرسالة الانتباه إلى أن الأمير تشارلز نفسه أبلغ في يونيو 2022 في ذلك الوقت، رؤساء حكومات الكومنولث بأن الاعتراف بأخطاء الماضي هو "حديث حان وقته".

المصدر: نوفوستي