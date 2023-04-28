تسجيل مراسم تتويج تشارلز ملك بريطانيا في ألبوم

تعتزم شركة تسجيلات بريطانية توثيق حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في ألبوم رسمي، في سابقة تاريخية

وقالت شركة التسجيلات "ديكا ريكوردز" في بيان، إنها ستسجل المراسم المقرر إقامتها يوم السادس من مايو في كنيسة "وستمنستر" وأيضا المقطوعات الموسيقية التي ستسبق التتويج تحت عنوان "الألبوم الرسمي للتتويج"، وسيكون الألبوم متاحا للبث على الإنترنت والتحميل في اليوم نفسه.

وستصدر نسخة من الألبوم في الأسواق يوم 15 مايو.

وسيعرض الألبوم، الذي ستزيد مدته على أربع ساعات، الكلمات التي ستلقى في حفل التتويج والموسيقى التي ستعزف والتي ستضم 12 مقطوعة جديدة تم تأليفها بتكليف من الملك تشارلز.

وقالت المنتجة آنا باري في بيان "سيكون تسجيلا تاريخيا حقا يجسد تنوعا موسيقيا عظيما عبر العصور والقارات، ويعكس الاهتمام العالمي بتقاليدنا، ويعرض مواقع عديدة داخل كنيسة وستمنستر الرائعة، ويشمل خطة فنية غير مسبوقة لتقديم التجربة بأسرها للعالم في اليوم نفسه".

ومن بين المقطوعات التي ستعزف لهذه المناسبة "نشيد التتويج" من تأليف الموسيقي آندرو لويد ويبر.

المصدر: "رويترز"