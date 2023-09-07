لافروف: تنفيذ مشروع محطة "روبور" النووية الروسي البنغلادشي جار بشكل منتظم ووفقا للجدول الزمني

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وبنغلاديش اتفقتا على تعزيز الاتصالات الثنائية في كافة المجالات. وأكد أن مشروع محطة "روبور" النووية يجري تنفيذه وفقا للجدول الزمني.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى بنغلاديش: "يتم تنفيذ مشروعنا المشترك الرائد لبناء محطة "روبور" النووية في بنغلاديش بشكل منتظم، ووفقا للجدول الزمني. ومن المتوقع تسليم وتحميل أول وقود نووي في أكتوبر".

إقرأ المزيد

وتابع: "نلاحظ أنه على الرغم من الصعوبات الموضوعية التي ارتبطت، بشكل خاص، بفيروس "كورونا"، إننا نحافظ على الحوار السياسي الروسي البنغلاديشي على مستوى جيد للغاية، واتفقنا اليوم على تكثيف الاتصالات الثنائية في جميع المجالات".

وأضاف: "يجري إرسال القمح والأسمدة. وتحدثنا اليوم عن إمكانية انتقال هذا الاتفاقيات من سنوية إلى طويلة الأجل".

ووصل لافروف في وقت سابق من اليوم الخميس إلى دكا في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية روسي إلى بنغلاديش.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن برنامج زيارة لافروف تضمن اجتماعا مع رئيسة وزراء البلاد الشيخة حسينة ومحادثات مع نظيره البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن.

وتم في 25 ديسمبر عام 2015 التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميغاوات بواسطة مشروع روسي على بعد 160 كيلومترا من عاصمة بنغلاديش مدينة دكا.

وأعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، في وقت سابق أن موسكو لا تستبعد احتمال مشاركتها في بناء محطة نووية جديدة في جنوب بنغلادش.

المصدر: RT