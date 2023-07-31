"روساتوم" تنقل في عام 2023 الوقود النووي إلى محطة "ربور" الكهروذرية في بنغلاديش

أفاد المكتب الصحفي لقسم الهندسة في شركة "روساتوم"، بأن الشركة تخطط هذا العام لنقل وتسليم الوقود النووي لمحطة "ربور" الكهروذرية التي يتم تشييدها في بنغلاديش بمساعدة روسية.

وجاء في بيان للمكتب: "في 31 يوليو 2023، زار أليكسي ليخاتشيف مدير عام روساتوم، بنغلاديش والتقى خلالها برئيسة وزراء هذه الجمهورية الشيخة حسينة.

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وخلال اللقاء تمت مناقشة المسائل الآنية في موضوع بناء المحطة، بالإضافة إلى جاهزية الموقع لأهم حدث إنتاج لهذا العام - تسليم الوقود النووي طازج لوحدة الطاقة الأولى في المحطة".

ووفقا للبيان، ذكر المدير العام أن تسليم الوقود النووي إلى موقع المحطة "سيعني انتقال محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء إلى وضع منشأة نووية وستجعل بنغلادش عضوا في"النادي النووي للدول التي تستغل الطاقة الذرية السلمية".

تم في 25 ديسمبر عام 2015 التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميجاوات بواسطة مشروع روسيا على بعد 160 كيلومترا من عاصمة بنغلاديش - مدينة دكا.

المصدر: تاس