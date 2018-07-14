روسيا مستعدة للمشاركة في بناء محطة نووية جديدة في بنغلادش

أعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن موسكو لا تستبعد احتمال مشاركتها في بناء محطة جديدة للطاقة النووية في جنوب بنغلادش.

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وجاء تصريح المسؤول الروسي عن المجمع الصناعي العسكري للصحفيين، اليوم السبت، في مقاطعة بابنا في بنغلادش، حيث أقيم احتفال رسمي لصب الخرسانة الأولى لأساس وحدة الطاقة رقم 2 في مفاعل "روبور" بحضور رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال بوريسوف: "إن رئيسة وزراء بنغلادش ألمحت بأن لديها خططا لبناء وحدتين نوويتين جديدتين في جنوب بنغلادش، لذلك أعتقد أن لدينا فرصة لتطوير التعاون معها" في هذا المجال.

ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي وضع حجر الأساس لوحدة الطاقة رقم 2 في مفاعل "روبور" الذي يتم بناؤه بمساعدة روسية، بأنه "هام" لكل من بنغلادش وروسيا.

وشدد بوريسوف على أن "هذا مشروع جاد ومسؤول للغاية لأنه يرفع اقتصاد وطاقة بنغلادش إلى مستوى نوعي جديد، لأن احتياطيات الطاقة هي احتياطات لتطوير الصناعة، وعمليات التصنيع التحويلي، والزراعة والعلوم ذات التقنية العالية. وبالطبع، لا توجد تنمية من دون طاقة" حسب قوله.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه تم في عام 2017، إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، ومن المتوقع أن ترتفع بالعلاقات بين روسيا وبنغلادش إلى مستوى نوعي جديد في جميع المجالات.

وخلص بوريسوف إلى القول: "أعتقد أن هناك إمكانات للتنمية في مجال الصناعة والعلوم، وفي المجالات التي تعتمد على العلوم مثل الطاقة والفضاء، كما أن التعاون العسكري - التقني يتطور بشكل ديناميكي" بين بلدينا.

المصدر: نوفوستي