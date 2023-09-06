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دعوى قضائية في كولورادو تطالب بمنع ترامب من الترشح للانتخابات

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دعوى قضائية في كولورادو تطالب بمنع ترامب من الترشح للانتخابات
AP Alex Brandon, File
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رفعت مجموعة من المواطنين الأمريكيين في ولاية كولورادو دعوى قضائية تطالب بمنع دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقدمت الدعوى من قبل 6 ناخبين من الجمهوريين وغير المنتمين إلى الأحزاب، تمثلهم جماعة "المواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن".

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وتستند الدعوى إلى التعديل الـ 14 للدستور الأمريكي، الذي ينص على منع المتورطين "في تمرد أو عصيان ضد الدستور" من المشاركة في الانتخابات.

ويتهم مقدمو الدعوى ترامب بالتورط في التمرد ضد الدستور في أثناء أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره في 6 يناير عام 2021.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى احتمال رفع دعاوى مماثلة في ولايات أخرى، وأن الأمر قد يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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