ترامب يدفع ببراءته في قضية التدخل بانتخابات ولاية جورجيا

دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخميس، ببراءته من التهم الجنائية المتعلقة بقضية التدخل في انتخابات 2020 في جورجيا وتنازل عن حقه في المثول أمام محاكمته الأسبوع المقبل.

هذا ومن المقرر توجيه الاتهام لترامب بشأن 13 تهمة جنائية في 6 سبتمبر الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي في المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا. وسيتم استدعاء المتهمين الـ18 الآخرين في قضية الانتخابات في نفس اليوم، على أن تبدأ العملية في الساعة 10 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وكان من المقرر أن يتم استدعاء ترامب شخصيا، فيما يسمح قانون جورجيا للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصيا وتقديم التماس رسمي من خلال إيداعات المحكمة.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه ليس مهددا بالسجن، على الرغم من أنه الآن متهم في 4 قضايا جنائية.

وقال ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".

وأشار أيضا إلى أن عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".

وأظهر استطلاع لآراء الأمريكيين في شهر أغسطس الجاري أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن، على الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات".

ويأتي ذلك على خلفية توجيه الاتهامات الجنائية لترامب في 4 قضايا مختلفة، كانت آخرها قضية "التآمر لغرض إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" في ولاية جورجيا عام 2020.

المصدر: "سي إن إن" + "سي إن بي سي"