تركيا.. اسطنبول تغرق (فيديوهات)

شهدت مدينة اسطنبول التركية مساء اليوم الثلاثاء، فيضانات هائلة غمرت الطرقات والمحطات، وسط أنباء عن مصرع شخصين غرقا، وفقدان الاتصال بثالث.

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وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم المياه الهائل المتجمع في الطرقات، حيث حاصرت المياه المواطنين، وشكلت فيضانات غمرت السيارات وجرفتها.

وأفادت صحيفة "جمهوريات" بأن الامطار الغزيرة التي هطلت تسببت بغرق أسرة داخل منزل غمرته مياه الأمطار الغزيرة في منطقة كوتشوك تشكمجه بإسطنبول، ووفاة شخصين بسبب السيول التي ضربت ولاية إسطنبول.

من جهتها، أعلنت مؤسسة المياه وقنوات الصرف الصحي التابعة لبلدية إسطنبول ومؤسسة الإطفاء وهيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية ومؤسسة الاستعلامات تتلقى نحو 3 آلاف بلاغا من المواطنين حول حدوث فيضانات في المناطق التي يقطنونها.

وأكدت السلطات أن الأمطار الغزيرة ستتتواصل حتى يوم غد الأربعاء، وأن الفيضانات غمرت عدداً كبيراً من محطات الميترو والمرافق العامة والشوارع والأنفاق في مدينة اسطنبول.

المصدر: "تركيا بالعربي" + RT