اعترفت يلينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأنها تشعر بالقلق لحديث العديد من الدول عن تعبهم وضجرهم من كييف والأزمة الأوكرانية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن زيلينسكايا قولها: "نرى أن بعض الناس في بعض الأحيان يترددون في تقديم المساعدات لكييف وإذا كانوا يفعلون ذلك فعلى كره واضح، ونسمع كلاما عن الإرهاق والتعب من أوكرانيا". موضحة أنها "خائفة من هذا ومن تداعياته".

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق، إن المجتمع الدولي قد بدأ يمل من الصراع في أوكرانيا، وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها جميع الدول لحل الأزمة.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مواصلة الصراع حتى النهاية المريرة تثير غضب الولايات المتحدة التي تريد بالفعل حلا سلميا للأزمة.

وقالت الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك، في 28 أغسطس، خلال اجتماعها بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنها حثته على بدء التفاوض مع روسيا، لأنه لا يوجد حل عسكري للصراع.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المسؤولين الألمان يؤيدون بدء المفاوضات بين موسكو وكييف.

هذا وأشارت موسكو بشكل متكرر إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف حظرت المفاوضات على المستوى التشريعي، في وقت تواصل فيه طلب أسلحة من الغرب لشن هجومها المضاد.

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المصدر: RT