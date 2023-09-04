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موسكو: لم تصل أي إشارة من أوكرانيا حول استعدادها للمفاوضات

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موسكو: لم تصل أي إشارة من أوكرانيا حول استعدادها للمفاوضات
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه لم تكن هناك أي إشارة من جانب أوكرانيا بشأن استعدادها لمفاوضات السلام مع روسيا.

وقال أوشاكوف في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، يوم الاثنين، إن "المفاوضات تجري بين طرفين. وحتى الآن لم تصل أي إشارة من الطرف الآخر بشأن إمكانية المفاوضات. ونحن لم نر ذلك".

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وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي زار أوكرانيا قبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي يوم الاثنين، "لم ينقل أي رسالة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في العام الماضي أن بلاده ترفض إجراء أي مفاوضات مع روسيا حول التسوية ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها. وتبنت أوكرنيا تشريعا خاصا بهذا الشأن في أكتوبر 2022.

المصدر: نوفوستي

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