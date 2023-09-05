أردوغان: نسعى بكل جهد للتوصل إلى حل يعتمد على الحقائق الديموغرافية لسلامة الأراضي السورية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تسعى جاهدة للتوصل إلى حل يعتمد على الحقائق الديموغرافية لسلامة الأراضي السورية، وحث الجهات الفاعلة الإقليمية المؤثرة على أن تحذو حذوها.

وقال أردوغان، في كلمة متلفزة عقب اجتماع للحكومة التركية:"تركيا تسعى جاهدة للتوصل إلى حل يعتمد على الحقائق الديموغرافية لسلامة الأراضي السورية، وأدعو الجهات الفاعلة الإقليمية المؤثرة على أن تحذو حذونا".

وأشار الرئيس التركي إلى المحادثات التي جمعته بنظيره الروسي في مدينة سوتشي الروسية وقال: "عقدنا اجتماعا شاملا ومثمرا مع السيد بوتين في سوتشي، وأنا متأكد أن العالم أجمع يقدر هذا الاجتماع، الذي ناقش في المقام الأول صفقة الحبوب وعددا من المشكلات الإنسانية الأخرى".

وأكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتر بيسكوف، أن المحادثات التي جمعت الرئيسين، "ناقشت قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي المتبادل المنفعة، فضلا عن القضايا الدولية الراهنة، ومن بينها التسوية السورية".

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم دون أي ضغوط أو إملاءات خارجية.

وقال بوتين، في ختام محادثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "من المهم أن نتشارك في المواقف الأساسية لحل الأزمة السورية، مثل احترام سيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه".

واستغرقت المحادثات بين بوتين وأردوغان بصيغة موسعة ساعة ونصف؛ وكان الجانبان قد خططا لمناقشة الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا واتفاق الحبوب وإنشاء مركز للغاز في تركيا.

المصدر: RT