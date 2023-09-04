بوتين: الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده بعيدا عن أي إملاءات خارجية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم دون أي ضغوط أو إملاءات خارجية.

وقال بوتين، في ختام محادثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "من المهم أن نتشارك في المواقف الأساسية لحل الأزمة السورية، مثل احترام سيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه".

وأضاف: "نحن ندرك أنه من أجل إطلاق عملية إعادة بناء واسعة النطاق لهذا البلد، من الضروري تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق، ونحن ننطلق من حقيقة أن تحديد مستقبل سوريا يقع على عاتق السوريين أنفسهم دون فرض أي نماذج جاهزة من الخارج".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجزء الأول من المباحثات بين بوتين وأردوغان كان بناء جدا حيث جرى ضبط المواقف في مختلف المجالات.

واستغرقت المحادثات بين بوتين وأردوغان بصيغة موسعة ساعة ونصف؛ وكان الجانبان قد خططا لمناقشة الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا واتفاق الحبوب وإنشاء مركز للغاز في تركيا.

وكان أردوغان وصل إلى سوتشي، اليوم الإثنين، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، تناولت، من بين أمور أخرى، العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والتعاون في مجال الغاز والطاقة.

المصدر: RT