الدفاع البيلاروسية تعلن تنفيذ عملية تحرير رهائن في إطار مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب بهدف تحرير الرهائن في ميدان التدريب "بريست"، وذلك خلال مناورات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي "التفاعل-2023".

وذكر بيان الوزارة أن "القوات الخاصة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كجزء من مناورة مشتركة مع قوات الرد السريع الجماعية التابعة للمنظمة "التفاعل-2023"، نفذت عملية لمكافحة الإرهاب بهدف تحرير الرهائن في ميدان التدريب بريست".

ويشار إلى أن مقاتلي وحدات "ألماز" و"شتورم" وقوات خاصة من قرغيزستان تمكنوا من تحييد تهديد التخريب والقضاء على المسلحين.

وتجري منظمة معاهدة الأمن الجماعي المناورات العملياتية الاستراتيجية المشتركة للمنظمة التي تحمل عنوان "الأخوة القتالية-2023"، والتي ستعقد على أراضي بيلاروس في الفترة من 1-6 سبتمبر.

وستعمل القوات على تحديد مهام استخدام قوى ووسائل منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة أوروبا الشرقية. وفي وقت سابق، تم إجراء تدريب استطلاع خاص بعنوان "البحث-2023"، والدعم اللوجستي بعنوان "إيشيلون-2023".

كما أنه من المقرر إجراء تدريبات خاصة مع التشكيل المشترك للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية والدعم الطبي بعنوان "الحاجز-2023".

المصدر: RT