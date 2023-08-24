منظمة معاهدة الأمن الجماعي تجري مناورات في بيلاروس

تجري منظمة معاهدة الأمن الجماعي المناورات العملياتية الاستراتيجية المشتركة للمنظمة التي تحمل عنوان "الأخوة القتالية-2023"، والتي ستعقد على أراضي بيلاروس في الفترة من 1-6 سبتمبر.

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أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية حيث تابعت: "ستبدأ الوحدات العسكرية المشاركة في التدريبات بالانتقال إلى جمهورية بيلاروس غدا"، فيما سيستضيف الحدث تدريبات مشتركة وخاصة تجمع بين تدريب مختلف مكونات قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وستعمل القوات على تحديد مهام استخدام قوى ووسائل منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة أوروبا الشرقية. وإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تدريب استطلاع خاص بعنوان "البحث-2023"، والدعم اللوجستي بعنوان "إيشيلون-2023".

كما أنه من المقرر إجراء تدريبات خاصة مع التشكيل المشترك للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية والدعم الطبي بعنوان "الحاجز-2023".

وسوف يتم استخدام القواعد العسكرية ومناطق التدريب في بريست وغرودنو ومينسك في بيلاروس.

المصدر: RT