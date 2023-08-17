لوكاشينكو ردا على سؤال بشأن استخدام النووي ضد أي عدوان للغرب: سنرد فورا بكل ما لدينا من سلاح

حذر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من أن بلاده سوف ترد فورا على أي عدوان للغرب ليس فقط باستخدام السلاح النووي وإنما بكل ما لديها.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو على "يوتيوب": "ستكون الضربة أمرا غير مقبولا. ونحن لا نخوض منافسة مع تلك الدول، بولندا وليتوانيا ولاتفيا - حلف الناتو يقف وراءهم. بالطبع نحن نتفهم بأنه لا يمكن إجراء مقارنة بين موازين تلك القوى. ولكننا سنوجه لهم ضربة غير مقبولة، وسيتلقون ضررا وخسائر. هذا ما يقوم عليه مفهومنا الأمني​​.

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وفي سياق متصل، أعرب لوكاشينكو عن أنه كان من الممكن تفادي النزاع الجاري في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "حتى اللحظة من الممكن إيقافه".

وأضاف: "إنه أمر ضروري وممكن (وكان من الممكن تفاديه) في أي لحظة. كما يمكن حاليا إيقافه".

وتابع رئيس بيلاروس أن مينسك لن تشارك دخل في الأعمال القتالية الدائرة في أوكرانيا في حال لم يعبر الأوكرانيون الحدود البيلاروسية، "لكننا سنساعد روسيا على الدوام". مؤكدا أن "روسيا حليف لبيلاروس".

وقال للصحفية الأوكرانية: "55 دولة تساعدكم، لكن بجانب روسيا تقف وبشكل علني، فقط بيلاروس".

وفي أواخر مايو الماضي، أعلن الرئيس لوكاشينكو، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي بيلاروس.

كما وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

المصدر: RT + وكالات