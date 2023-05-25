البيت الأبيض يعلق على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن ليس لديها أي معلومات تشير إلى نية روسيا استخدام الأسلحة النووية، ولا ترى سببا لإعادة تموضع قواتها النووية.

وطلب الصحفيون منها التعليق على تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي أعلن بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي الجمهورية.

وقالت: "لقد رأينا تقارير عن اتفاقات بين روسيا وبيلاروس [في هذا الصدد] وسنواصل مراقبة [الأمر]. لا نرى أي سبب لإعادة نشر قواتنا النووية - لقد قلنا ذلك من قبل، - ولا يوجد أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنها لا ترى أي سبب لتغيير جاهزية القوات الاستراتيجية على خلفية بدء نقل الأسلحة النووية إلى بيلاروس.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي بيلاروس.

كما وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

المصدر: RT + تاس