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بولندا تتوعد بيلاروس بـ "العزلة الكاملة"

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بولندا تتوعد بيلاروس بـ
Globallookpress Attila Husejnow/Keystone Press Agency
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أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي أنه بوسع دول الناتو أن تفرض "عزلة كاملة" على بيلاروس في حال الضرورة.

وقال الوزير: "نحن على اتصال بليتوانيا ولاتفيا اللتين تحدان بيلاروس، واللتين تهددهما الاستفزازات".

وأضاف أن "هناك إمكانية فرض العزلة الكاملة على بيلاروس"، مضيفا أن "الدول الحدودية للناتو والاتحاد الأوروبي مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا، نحن سنعمل معا".

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وأكد أنه سيكون هناك "رد فعل مشترك مدروس وقوي" على كل "استفزاز خطير".

وقال: "من غير المستبعد أنه في حال اتخذنا قرارا بأن هذا سيكون ردا مناسبا في اللحظة المعينة، فإننا سنفرض عزلة كاملة على بيلاروس".

وأشار إلى أن وارسو لم تأخذ على محمل الجد تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول رغبة عناصر شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية، الموجودين على أراضي بيلاروس، في "القيام بجولة في بولندا".

المصدر: نوفوستي

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