وزير داخلية بيلاروس يبحث مع مجموعة "فاغنر" التهديدات عند الحدود

أعلنت سلطات بيلاروس أنها بحثت "التهديدات والتحديات" المحتملة على حدود بلادها المتاخمة لأوكرانيا وبولندا مع مجموعة "فاغنر" التي انتقل جزء من عناصرها إلى البلاد.

والتقى وزير الداخلية البيلاروسي، إيفان كوبراكوف، قادة في مجموعة "فاغنر"، يوم الاثنين، في مركز تدريب، وبلور معهم "خطة عمل واضحة" لتدريب قوات مينسك.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن كوبراكوف قوله إنه "بالنظر إلى الوضع الصعب بالقرب من حدود الجمهورية، من الأهمية بمكان أن نكون مستعدين للرد على التحديات والتهديدات المحتملة".

ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الاثنين أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لحماية أراضي بولندا في حال الهجوم عليها من قبل مقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد قال خلال لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إن عناصر "فاغنر" الذين انتقلوا إلى بيلاروس بعد التمرد الفاشل في يونيو الماضي، يريدون "القيام برحلة إلى بولندا"، وأعرب عن قلقه بهذا الصدد.

المصدر: "نوفوستي"