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واشنطن تتعهد بحماية بولندا من مقاتلي "فاغنر"

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واشنطن تتعهد بحماية بولندا من مقاتلي
AP Nathan Howard
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لحماية أراضي بولندا في حال الهجوم عليها من قبل مقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن "تحالفنا مع بولندا قوي".

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وأضاف أن "بولندا عضو في الناتو، ونحن في حال الضرورة سنحمي كل بوصة من أراضي الناتو".

ووصف المتحدث تصريحات الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بشأن "فاغنر" بأنها "غير مسؤولة".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد قال خلال لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إن عناصر "فاغنر" الذين انتقلوا إلى بيلاروس بعد التمرد الفاشل في يونيو الماضي، يريدون "القيام برحلة إلى بولندا"، وأعرب عن قلقه بهذا الصدد.

المصدر: نوفوستي

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