بيلاروس تتلقى الدفعة الأولى من المروحيات القتالية الروسية "Mi-35"

أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن قواتها الجوية تسلمت أول دفعة من المروحيات القتالية الروسية "Mi-35".

وجاء في بيان وزارة الدفاع البيلاروسية: "أجرى طيارو القوات المسلحة الجوية البيلاروسية، أولى رحلاتهم بالمروحيات القتالية "Mi-35" من روسيا التي قدمتها لبيلاروس".

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وشددت الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار خطة بناء وتطوير القوات المسلحة البيلاروسية والتطوير العسكري التقني مع روسيا.

وفي أوائل يونيو، بدأت الأسلحة النووية الروسية في الانتقال إلى بيلاروس. حيث أشار رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو إلى أن نشر الرؤوس الحربية على أراضي الجمهورية مرتبط حصريا بقضايا الدفاع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أنه بناء على طلب الجانب البيلاروسي، ستنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في أراضيها، تماما كما تفعل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.

المصدر: نوفوستي