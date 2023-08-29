بولندا: تدريبات "الأمن الجماعي" في بيلاروس محاولة للضغط على الناتو

صرح سكرتير لجنة الدفاع والأمن في الحكومة البولندية زبيغنيف هوفمان بأن تدريبات "الأخوة القتالية 2023" لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيلاروس غرضها استعراض القوة أمام الناتو.

وقال هوفمان في حديث للإذاعة البولندية، يوم الثلاثاء: "يتوقع أن تجري خلال التدريبات عمليات تحاكي أعمال الإغاثة في حال التلوث الإشعاعي. وهذا يتماشى مع سياسة الضغط على الجناح الشرقي للناتو وعلى الغرب وعلى بولندا بالطبع".

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وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي ستستضيف بلاده تدريبات "الأخوة القتالية 2023" لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد دعا "لعدم تأجيج الوضع" على خلفية التدريبات، مشيرا إلى أنها لن تضم أي عنصر قتالي، بل ستركز على "أعمال مقرات القيادة والتكتيكات والاستراتيجية للمستقبل".

ومن المقرر أن تجري التدريبات في بيلاروس بين 1 و6 سبتمبر المقبل بمشاركة قوات من روسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: إنترفاكس