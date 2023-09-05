رجل أعمال إيرلندي ينتقد التمويل الأمريكي لأوكرانيا ويشبّهه بتمويل عمليات الاغتصاب والترويع

شبّه رجل الأعمال الإيرلندي شاي بويس الدعم المالي الأمريكي الكبير لكييف بمنح الأموال للنازيين من أجل عمليات القتل والاغتصاب والترويع.

وكتب Chay Bowes، شاي بويس، في منشور عبر شبكة "X" وأرفقها بصورة "للنازيين والعنصريين في أمريكا" : "تخيل أنه في حال تم تسليح وتمويل ودعم مثل هؤلاء في موطنك.. فحينها سييتوجهون إلى شن عمليات قتل وترويع واغتصاب مواطني بلدك؟.. شيء مخيف بالفعل ويفوق التصور؟! .. هذا ماهو عليه الحال في أوكرانيا، تلك الدولة التي منحتها الولايات المتحدة 76.8 مليار دولار من أموال الشعب الأمريكي للقيام بذلك".

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Imagine arming, funding and promoting people like this?



Imagine sending them to Rape, Murder and Terrorise your own citizens?



Unimaginable right? Wrong,



Welcome to #Ukraine the country the US has handed $76.8 Billion of your money to do exactly that. pic.twitter.com/r6eZgVEoRf — Chay Bowes (@BowesChay) September 4, 2023

وتنتقد الكثير من الأوساط الغربية الدعم الأمريكي المستمر لطغمة كييف النازية.

المصدر: RT