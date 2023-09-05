 
مباشر

رجل أعمال إيرلندي ينتقد التمويل الأمريكي لأوكرانيا ويشبّهه بتمويل عمليات الاغتصاب والترويع

أخبار العالم

رجل أعمال إيرلندي ينتقد التمويل الأمريكي لأوكرانيا ويشبّهه بتمويل عمليات الاغتصاب والترويع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzij

شبّه رجل الأعمال الإيرلندي شاي بويس الدعم المالي الأمريكي الكبير لكييف بمنح الأموال للنازيين من أجل عمليات القتل والاغتصاب والترويع.

وكتب Chay Bowes، شاي بويس، في منشور عبر شبكة "X" وأرفقها بصورة "للنازيين والعنصريين في أمريكا" : "تخيل أنه في حال تم تسليح وتمويل ودعم مثل هؤلاء في موطنك.. فحينها سييتوجهون إلى شن عمليات قتل وترويع واغتصاب مواطني بلدك؟.. شيء مخيف بالفعل ويفوق التصور؟! .. هذا ماهو عليه الحال في أوكرانيا، تلك الدولة التي منحتها الولايات المتحدة 76.8 مليار دولار من أموال الشعب الأمريكي للقيام بذلك".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: النازية الأوكرانية تقاتل على الخطوط الأمامية في حرب الغرب ضد روسيا
الدفاع الروسية: النازية الأوكرانية تقاتل على الخطوط الأمامية في حرب الغرب ضد روسيا

وتنتقد الكثير من الأوساط الغربية الدعم الأمريكي المستمر لطغمة كييف النازية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا