الدفاع الروسية: النازية الأوكرانية تقاتل على الخطوط الأمامية في حرب الغرب ضد روسيا

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن معتنقي الأيديولوجية النازية الجديدة في أوكرانيا، يقاتلون على الخطوط الأمامية في الحرب التي يخوضها الغرب ضد الحضارة الروسية.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في تصريح للجنرال فومين في المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة، حيث تابع أن "الأيديولوجية النازية الجديدة في أوكرانيا أصبحت سياسة دولة، روج لها بنشاط القيمون الغربيون في كييف"، وقال: "لقد رفع أحفاد أتباع النازي بانديرا، ممن قتلوا مواطنيهم خلال الحرب العالمية الثانية، رؤوسهم وأصبحت الرموز الفاشية تستخدم على نطاق واسع وبشكل علني، فيما تدمر وتدنس النصب التذكارية للجنود السوفييت الذين حرروا الأرض الأوكرانية وغيرها من الغزاة الألمان، ويمنع استخدام اللغة الروسية".

وقد افتتح اليوم المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية في العاصمة البيلاروسية مينسك، في إطار منتدى "الجيش-2023" حيث يجري بالتوازي في مينسك وكذلك في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، حيث يتضمن مؤتمرا علميا يحمل عنوان "النازية في أوكرانيا: نظرة من منظور العملية العسكرية الخاصة".

ويضم المؤتمر ممثلي القوى الدولية من 30 دولة تحت شعار منع انتشار الأيديولوجية الفاشية والنازية، وسوف تتم مناقشة قضية محاربة محاولات إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى مناقشة المكانة التي تحتلها السلطات والعلم والدين في مكافحة الفاشية الجديدة.

المصدر: RT