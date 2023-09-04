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سالدو: القوات الأوكرانية تقصف جنودها بعد انسحابهم من مواقعهم

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سالدو: القوات الأوكرانية تقصف جنودها بعد انسحابهم من مواقعهم
Sputnik ALEXEI FILIPPOV
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو عن قصف القوات الأوكرانية لجنودها بعد انسحابهم من المواقع في مقاطعة خيرسون.

وتحدث سالدو في منشور على "تلغرام" عن أسر اثنين من أفراد اللواء 123 لقوات الدفاع المحلي الأوكرانية في الجزر في دلتا نهر دنيبر.

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وكتب سالدو على "تلغرام"، أنه "تم إرسالهما إلى الجزر مع مجموعة من الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء التعبئة، وتركوهم لعدة أيام بدون طعام وذخائر".

وأضاف أن "المجموعة قررت الانسحاب من الجزر بدون أوامر بالانسحاب، لكن طائرة مسيرة أوكرانية رصدتهم واستعدت نيران المدفعية عليهم".

وحسب قول سالدو، "أصيب قائد المجموعة بجروح بليغة وطلب من الآخرين تركه والانسحاب. وتمكن اثنان من الوصول إلى عسكريينا والاستسلام".

المصدر: نوفوستي

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