صحيفة أمريكية: تصميم واشنطن على مواصلة القتال في أوكرانيا سيهزمها في تايوان

حذرت صحيفة American Conservative من أن إصرار واشنطن على مواصلة القتال حتى آخر أوكراني خشية من إظهار ضعفها أمام الصين، سيستنزف الطاقات الأمريكية اللازمة لحماية تايوان، ويهزم واشنطن.

وقال كاتب المقال برادلي دلفين، إن "حجة واشنطن في ذلك هي أنه إذا لم تدافع الولايات المتحدة عن أوكرانيا، فإن الصين سوف تغزو تايوان... ومع ذلك، فهي لا تأخذ في الاعتبار أنه إذا اتخذت الصين خطوات بشأن تايوان في السنوات القليلة المقبلة، فإن مخزونات الأسلحة الأمريكية قد انخفضت بسبب دعم أوكرانيا، مما سيجعل مساعدة تايوان أكثر صعوبة وتكلفة".

وأضاف أن "السياسة الأمريكية الخارجية، التي خسرت في العراق وأفغانستان تؤسس الآن للهزيمة في الحربين ضد روسيا والصين القوتين النوويتين، مما يهدد الحضارة الإنسانية بأكملها".

واستشهد كاتب المقال ببيانات مراكز أمريكية، أظهرت أن تايوان بحاجة إلى العديد من أنظمة الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وأن واشنطن باتت تعطي الأولوية لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال إن الولايات المتحدة تتبع استراتيجية ستقودها حتما للهزيمة، فهي من جهة مصممة على مساعدة أوكرانيا "حتى آخر أوكراني"، وهو ما سيؤدي إلى إضعاف الإمكانات العسكرية اللازمة لدعم تايوان، والهزيمة أمام الصين أيضا.

المصدر: وكالات