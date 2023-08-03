كييف تخشى انخفاض مخصصاتها من الدعم الأمريكي لصالح تايوان

عبر وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، عن أمله في ألا تضر نوايا الرئيس الأمريكي بتقديم مساعدة عسكرية لتايوان بالمخصصات المرصودة لكييف، ما سيؤدي لانخفاض الدعم للجيش الأوكراني.

وقال كوليبا في تعليق لوكالة الأنباء الأوكرانية: "ليس لدي أدنى شك بأن القرارات التي سيتم العمل عليها في الإدارة (رئيس الولايات المتحدة)، حول الدعم المقدم لأوكرانيا، ستؤدي في الواقع إلى انخفاض في حجم هذا الدعم".

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصادر، أن بايدن يعتزم مطالبة الكونغرس الأمريكي بتمويل شراء أسلحة لصالح تايوان، وذلك من الميزانية الإضافية المخصصة لمساعدة أوكرانيا.

ومع الإعلان يوم الجمعة الماضي عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان، دعت السفارة الصينية لدى واشنطن السلطات الأمريكية إلى وقف توريدات الأسلحة لتايوان.

وقال المتحدث باسم السفارة، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن "على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة للصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة لتايوان، ووضع حد لخلق عوامل جديدة من شأنها أن تؤدي إلى التوترات في مضيق تايوان".

المصدر: تاس + نوفوستي