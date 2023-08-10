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ترامب: بايدن فقد عقله ويقود الولايات المتحدة إلى الجحيم

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ترامب: بايدن فقد عقله ويقود الولايات المتحدة إلى الجحيم
Globallookpress
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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social، خلفه الرئيس جو بايدن ووصفه بـأنه "كارثة عقلية" تقود الولايات المتحدة إلى الجحيم.

وأشار ترامب في منشوره إلى أن بايدن أصيب بالجنون، وقال: "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبي وعديم الكفاءة، بل أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله".

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ولفت ترامب إلى أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات "الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهدّدة" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.

وذكر ترامب في وقت سابق أن الوضع حول تايوان في تصاعد بسبب عدم الكفاءة التي يتمتع بها بايدن.

وفي هجوم مماثل شنّه على بايدن قبل أقل من أسبوع، أعلن ترامب أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، سيطلق تحقيقا عاجلا في جميع الجرائم التي اقترفها الرئيس جو بايدن وعائلته.

كما كانت له تصريحات مشابهة في بداية سبتمبر العام الماضي عندما ردّ ترامب على وصف الرئيس الحالي جو بايدن له بالمتطرف، مؤكدا أن بايدن "إما مجنون أو يعاني من الخرف".

المصدر: RT + نوفوستي

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