وسط مخاوف التصعيد.. نائب رئيسة تايوان يزور الولايات المتحدة مرتين خلال 4 أيام

يتوجه نائب الرئيسة التايوانية وليام لاي السبت إلى باراغواي، حيث تتضمن رحلته التوقف ذهابا وإيابا في نيويورك وسان فرانسيسكو، وذلك وسط مخاوف من تصعيد عسكري صيني.

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ويسافر لاي إلى باراغواي، التي تحتفظ بعلاقات رسمية مع تايوان، للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها الجديد.

وقال لاي على موقع "X"، إنه سيغادر قريبا إلى العاصمة أسونسيون لحضور حفل تنصيب الرئيس سانتياغو بينيا، معربا عن حماسته للقاء "الأصدقاء الأمريكيين" خلال الرحلة، بحسب قوله.

ووفقا لمكتب الرئاسة في تايوان، فإنه من المقرر أن يتوقف لاي، المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة المقررة، العام المقبل، في نيويورك، يوم 12 أغسطس الجاري، في طريقه إلى باراغواي ثم في سان فرانسيسكو، يوم 16 أغسطس، خلال رحلة عودته إلى تايوان.

ولم تقدم تايبه ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لاي في الولايات المتحدة.

وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس 2022.

من الجدير ذكره، أن الحكم في تايوان يدار بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، بينما تعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها، كما تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبه.

المصدر: سبوتنيك