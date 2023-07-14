البنتاغون يعلق على احتمالات وقوع مواجهة عسكرية مع الصين ويدعو للاستعداد لها

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين.

وأضاف أوستن في مقابلة مع CNN: "هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له دائما.. لكنني لا أعتقد أن المواجهة وشيكة أو لا مفر منها".

وأشار أوستن إلى أنه يعتبر أن وظيفته هي الاستمرار في دعم قوات الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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وفي 5 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى برميل بارود، وهو ما ترفضه الصين، متهمة الولايات المتحدة بزيادة درجة التوتر في مضيق تايوان، والتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية.

المصدر: ريا نوفوستي