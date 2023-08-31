الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة الغابون في جميع أنشطته

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق مشاركة الغابون في جميع أنشطة المنظمة حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي استعرض فيه الأوضاع في المنطقة.

وقال الاتحاد الإفريقي: "إننا ندين بشدة الانقلاب العسكري في الغابون الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا".

وأكدت لجنة المرحلة الانتقالية في الغابون، أن ليبرفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا.

هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في الغابون وتراقب عن كثب تطور الأحداث هناك.

يذكر أن مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية في وقت سابق، أعلنوا في بيان عبر التلفزيون الوطني، أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.

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المصدر: تاس