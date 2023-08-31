بالفيديو.. العثور على حقائب مليئة بالأموال في منزل رئيس الغابون

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقتحام عناصر الجيش الغابوني منزل الرئيس المخلوع علي بونغو، وعثورهم هناك على حقائب مليئة بالأموال.

ويظهر في الفيديو حقائب مليئة بحزم من الأوراق النقدية والفرنك الإفريقي والدولار واليورو.

The new nationalist leadership of Gabon, on searching the home of the son of the ousted puppet president Ali Bongo, uncovered a hoard of illicit cash, looted from the oil-rich state.



The Bongo family has ruled Gabon for over five decades — and for just as long, they have been… pic.twitter.com/Irj8evq6a4 — The Communists (@CPGBML) August 30, 2023

وكتبت إحدى الناشطات عبر منصة X (تويتر سابقا) تعليقا على الفيديو: "يحتاج الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون إلى رؤية ذلك. عشرات الملايين من العملات التي تم العثور عليها في منزل الرئيس السابق للغابون. هما يدعمان الزعيم الفاسد علي بونغو بينما يجب حبسه لسرقة الشعب".

The US president Joe Biden in French president Macron need to see this. The tens of millions of currency found in the former president home of Gabon. And they support the corrupt leader Ali Bongo should be locked up. For robbing the people .pic.twitter.com/izibH5f2vL — Don Salmon (@dijoni) August 31, 2023

وقال آخرون إن هذه الأموال عثر عليها في منزل يان نجولو، الذي يشغل منصب رئيس أركان نور الدين بونغو، الابن الأكبر للرئيس بونغو.

وتم تقدير قيمة الأموال التي عثر عليها بـ4 مليارات فرنك أفريقي (6.6 مليون دولار).

WATCH: Cash worth 4 billion CFA ($6.6 million) that was discovered at Yann Ngoulou's home. He serves as Nourredine Bongo's chief of staff. Nourredine is the eldest son of Ali Bongo, the former president of Gabon. pic.twitter.com/KChCEWQl0L — THE TRUTH PANTHER (@TheTruthPanther) August 31, 2023

وفور إعلان لجنة الانتخابات في 30 أغسطس فوز بونغو بحصوله على 64,27% من الأصوات، أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون "إنهاء النظام القائم"، وإلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود "حتى إشعار آخر".

وأعلن الانقلابيون أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.

المصدر: RT