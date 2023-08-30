غوتيريش يدين الانقلاب في الغابون

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة للانقلاب في الغابون، ودعا الانقلابيين إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو وأفراد أسرته.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يتابع عن كثب تطورات الوضع في الغابون. ويدين بشدة محاولة الانقلاب كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات. كما يدعو الجيش والأمن لضمان سلامة رئيس الجمهورية الجسدية وعائلته".

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وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون صباح اليوم الأربعاء في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

المصدر: تاس