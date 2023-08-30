بوريل: ما يجري في غرب إفريقيا مسألة مهمة لأوروبا وسنبحث الوضع في الغابون

وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ما يجري في غرب إفريقيا بأنه مسألة مهمة لأوروبا، مؤكدا "أننا سنبحث الوضع في الغابون".

وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو إن "وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع في الغابون، وأنه إذا تأكد حدوث انقلاب، فإن ذلك سيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أنه "إذا تأكد ذلك، فهو انقلاب عسكري آخر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها".

🔴LIVE: HR/VP @JosepBorrellF remarks ahead of today's Informal Ministerial Defence meeting ⤵ https://t.co/3tYxJlLvLI — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 30, 2023

هذا وأعلنت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط في الغابون صباح اليوم الأربعاء في بيان تلي عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية.

وجاء تحرك الجيش فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون صباح اليوم عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

المصدر: "رويترز"